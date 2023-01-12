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  4. Osmaniye'de yağmur duasına çıkıldı! "Su kaynaklarımız neredeyse kurudu"

Osmaniye'de yağmur duasına çıkıldı! "Su kaynaklarımız neredeyse kurudu"

12.01.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kurum personeliyle Cemalpaşa Mahallesi'ndeki tarım arazisinde bir araya geldi. Burada Çiğdem Camii müezzini Mehmet Perçin eşliğinde yağmur duası yapıldı.

"SU KAYNAKLARIMIZ NEREDEYSE KURUDU"

Tarhan, duanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en kurak dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

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Son aylarda hiç yağış olmadığını ve su kaynaklarında kuruma yaşandığını belirten Tarhan, "Yağmur yağmamasından dolayı çiftçilerimiz sıkıntı içinde. Su kaynaklarımız neredeyse kurudu. Zaman zaman su sıkıntısı çekiyoruz. Burada hep birlikte dua ettik. İnşallah Kadirli'ye bolluk ve bereket gelir." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Yağmur duası

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