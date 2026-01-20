KADIN

Osmanlı’dan günümüze kalan miras: İlmek ilmek yenileniyor!

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nde görevli kadınlar, Osmanlı mirası puşideleri ilmek ilmek yeniden hayat buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Ayşe Sultan’a ait puşide yaklaşık 2 yıldır titizlikle yenileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Osmanlı Hanedanı'na ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi amacıyla 2016'da başlatılan imzalanan protokol kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Maraş Atölyesi'nde kadınlar yıpranan puşideleri yeniliyor. Yaklaşık 2 senedir ise Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Ayşe Sultan'ın puşidesi üzerinde çalışılıyor.

Haziran ayında tamamlanması beklenen puşidenin İstanbul'daki Hafsa Ayşe Sultan Türbesi'ne gönderileceği belirtildi.

"BAZI PUŞİDELERİ YAPMAK 2 SENE BİLE SÜRÜYOR"

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde puşide çalışmalarında yer alan 55 yaşındaki Aynur Uzun, "Hanedana ait türbe örtülerini yapmaktayız. Bunlar zamanında hali hazırda yapılmış durumda ama yıprandıkları için biz aslında sadık kalarak onları yeniliyoruz. Bu, Cumhurbaşkanlığı projesi. Bir puşide uzun zaman alıyor. Bazısını yapmak 2 sene bile sürüyor. Bir senede bitirdiklerimiz de var, bu desene göre değişiyor. Şu ana kadar Şehzade Şevket Efendi'nin puşidesini yaptık. Sonra bebek puşideleri de oldu" dedi.

"İĞNEYLE KUYU KAZIYORUZ"

Son olarak yenilemekte oldukları puşidenin ise 8'inci çalışmaları olduğunu anlatan Uzun, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Ayşe Sultan'ın puşidesi üzerinde çalışıyoruz. Yani ilmek ilmek işliyoruz, iğneyle kuyu kazıyoruz ama yaptığımız işi çok seviyoruz. Bu işi zevkle sürdürüyoruz. Bu puşidenin yapımı ise 2 sene sürdü ve daha Haziran'da bitecek. Yani şu anda işimiz yarım. Puşidenin yapımı bitince İstanbul'daki Hafsa Ayşe Sultan Türbesi'ne gidecek."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

