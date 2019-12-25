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  3. Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

Bolu Gerede'de 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül'ün cenazesine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bolu Gerede'de yaşayan, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül dün evinde yaşamını yitirdi. 103 yaşında hayata gözlerini yuman Şengönül için Gerede merkezinde bulunan Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. İlçede yaptığı 35 yıllık imamlık görevinin ardından hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayan Şengönül'ün
cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İZDİHAM YAŞANDI

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengönül'ün tabutu defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı. Cenaze törenine katılanlar tabutu taşımak için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tabut taşındığı sırada izdiham yaşandı.

Yusuf Şengönül cenazesi, Aşağı Tekke Cami’nin içinde bulunan türbenin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYLAMIŞTI

Yusuf Şengönül, yaşadığı dönemde ilçede bulunan Aşağı Tekke Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nde defnedilme talebinde bulunmuştu. Şengönül'ün talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 ay önce onaylanmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bin 907 sayılı karar yazısında, “Yusuf Şengönül’ün vefatı halinde Bolu ili Gerede ilçesi Seviller Mahallesi'nde
bulunan Aşağı Tekke Camii haziresine defnedilmesine izin verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
osmanlı devleti ulema yusuf şengönül

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