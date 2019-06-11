Osmanlı’dan beri devam eden hayır geleneği

Osmanlı’dan beri devam eden geleneksel Bigadiç Kargın köyü hayrı 15 bin kişinin iştirakiyle ile yapıldı. Asırlardır devam eden ve 2 yılda bir yapılan hayırda 140 kazan yemek ve çorba hazırlandı.

Kargın köyü hayrının Osmanlı devrinde köyün kuruluşundan beri yapıldığı biliniyor. Kargın hayrını farklı kılan uzun yıllardan beri hiç terk edilmeden süregelen bir gelenek olması. Kurtuluş savaşında yurdumuzun Yunanlılar tarafından işgal yıllarında bile Kargın köy halkı hayır geleneğini terk etmedi. Doyuran, aş yapan, yemek yediren manasına da gelen ve Oğuzun 24 boyundan biri olan Kargın boyunda hayır geleneği çok köklü bir gelenek olduğu biliniyor. Hayır, köyün ortasında köy kurulurken dikildiğine inanılan yaklaşık 500 yıllık çınar ağacı ile köyün kuruluşunda bulunduğu sanılan kaynak suyunun yanında yapılıyor. Hayır hazırlıklar aylar öncesinden başlıyor ve tamamen imece usulüyle 10-15 bin kişiye yemek hazırlanıyor. Hayırdan bir gün öncesinde kesilen büyükbaş hayvanların ciğerleri pişirilerek akşam yemeğinde ulu çınarın altında köye gelen misafirlere dağıtılıyor. Hayır öncesi mezarlıkta bulunan İbrahim Dede türbesinin bulunduğu kabristana gidiliyor. Kur’an-ı kerim okunup, vaaz dinleniyor. Hep beraber ulu çınarın altında namaz kılındıktan sonra yemeğe geçiliyor.

Bu seneki hayra AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Avcu yaptığı açıklamada, "Türk milletinin örf ve an’anesi en güzel burada yer buluyor. Tarihte bilinen bu hayır her 2 senede bir devam ettiriliyor. Kurtuluş savaşının zor zamanında bile burada anne ve ninelerimizin hayrı devam ettirildiği biliniyor. Bir bereket timsali, birlik beraberliğin ve kardeşliğin zirve yaptığı bir hayır. Bunun ne manaya geldiğini dünyaya anlatamazsınız. Böyle bir örf ve adeti yaşattığı için ve buna vesile olanlardan Allah razı olsun diyorum. Allah milletimizin birliğini beraberliğini daim etsin" şeklinde konuştu.

Kargın Köyü hayır komitesinden Nuri Ahmet Çakırca, "Bu hayır asırlardır yapılıyor. Kurtuluş savaşı sırasında ilçemizi işgal eden Yunanlılar zamanında biler bu hayır analarımız ve ninelerimiz tarafından yaşatılmış. Mezarlığımızda yatan İbrahim Dede’nin ruhuna da hediye ediyoruz. Bir sene vatandaş kendi ihtiyacını karşılarken, 2 yılda köy hayrı için hazırlık yapılır. Bu seneki hayrımız için 87 çuval undan 162 fırın köy ekmeği, 15 kazan çorba, 45 kazan et yemeği, 15 kazan ciğer, 20 kazan keşkek, 20 kazan nohut aşı ve 25 kazan da hoşaf ikram edildi" şeklinde konuştu.