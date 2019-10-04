Osmanlı’dan Cumhuriyete darbeler konuşulacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ERUSAM) iş birliğiyle 7-8 Ekim’de Kayseri’de “Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Darbeler Sempozyumu” düzenlenecek.

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, darbe geleneğinin Türk siyasetinde neden olduğu sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlar kapsamlı olarak ele alınacak. Osmanlı’dan başlayarak Türk siyasetindeki iktidara müdahalelerin, isyanların, tahttan indirme ve katl olaylarının konuşulacağı sempozyumda Genç Osman, Sultan İbrahim, Sultan Abdülaziz gibi Osmanlı Hanedanı üyelerinin yüz yüze kaldığı tehditler ve Patrona Halil İsyanı, Kuleli Vak’ası, Bâbıâli Baskını gibi etkili sonuçlar doğuran ayaklanmalar sebep ve sonuçlarıyla irdelenecek. İzmir Suikastı’ndan başlayarak Cumhuriyet tarihi boyunca kendini gösteren iktidara müdahale teşebbüslerinin, sürgünler, darbeler ve muhtıraların da ele alınacağı sempozyumda iktidara müdahale girişimlerinin görünür ve gerçek sebepleri ve darbelere meşruiyet kazandırma çabaları üzerine değerlendirmeler yapılacak. Sempozyumda ayrıca, darbelerin basında, edebiyatta ve toplum hafızasındaki yansımalarına da yer verilecek.

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’de Darbeler” başlıklı sergi ziyarete açılacak.

