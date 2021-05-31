ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayımlandı!

Binlerce adayın girdiği KPSS sınavı ile ilgili değerlendirme raporu, 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 11:00’de yayımlandı. Yayımlanan raporda sınava giren adayların, istatiksel değerlendirmeleri yer alıyor.

ÖSYM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ;

"2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu, 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00'de ÖSYM’nin https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır." dedi.

47 BİN 179 ADAYIN PUANI HESAPLANMADI

Sınavı geçerli olan 983 bin 323 adaydan, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan alması kriterini sağlayamayan 47 bin 179 aday için KPSSP94 puanı hesaplanmamıştır.

SAYISALDA DOĞRU CEVAP ORANI YÜZDE 21,40!

2020 KPSS Ortaöğretim’de Genel Yetenek Testinin doğru cevap ortalaması 22,12 ve Genel Kültür Testinin doğru cevap ortalaması 19,32 olarak hesaplanmıştır. Yapılan ayırt edicilik analizleri sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,62, Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi ise 0,43 olarak hesaplanmıştır.