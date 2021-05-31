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ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayımlandı!

31.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu erişime açıldı. Sınava dair sayısal verilerin paylaşıldığı raporda, Kasım 2020’de yapılan KPSS sınavına toplam 1 milyon 77 bin 512 adaydan 983 milyon 609’u sınava girdiği açıklandı. Sınava giren adaylardan ise 286 bin adayın sınavı ise geçerli sayılmadı.

ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayımlandı!

Binlerce adayın girdiği KPSS sınavı ile ilgili değerlendirme raporu, 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 11:00’de yayımlandı. Yayımlanan raporda sınava giren adayların, istatiksel değerlendirmeleri yer alıyor.

ÖSYM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ;

"2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu, 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00'de ÖSYM’nin https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır." dedi.

47 BİN 179 ADAYIN PUANI HESAPLANMADI
Sınavı geçerli olan 983 bin 323 adaydan, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan alması kriterini sağlayamayan 47 bin 179 aday için KPSSP94 puanı hesaplanmamıştır.

SAYISALDA DOĞRU CEVAP ORANI YÜZDE 21,40!
2020 KPSS Ortaöğretim’de Genel Yetenek Testinin doğru cevap ortalaması 22,12 ve Genel Kültür Testinin doğru cevap ortalaması 19,32 olarak hesaplanmıştır. Yapılan ayırt edicilik analizleri sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,62, Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi ise 0,43 olarak hesaplanmıştır.

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Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısı 0,93; Genel Kültür Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısı ise 0,84 olarak hesaplanmıştır.

Genel Yetenek Testinin Sözel Bölümü için doğru cevaplanma oranlarının ortalaması %52,37 ve yanlış cevaplanma oranlarının ortalaması %32,27; Sayısal Bölümü için doğru cevaplanma oranlarının ortalaması %21,40 ve yanlış cevaplanma oranlarının ortalaması %19,67 olarak hesaplanmıştır.

EN ÇOK KATILIM ANADOLU LİSESİ MEZUNLARINDAN

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Sınava katılan adayların büyük çoğunluğunu (%64,71) Anadolu Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Düz Lise, İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Liseleri ve Endüstri Meslek Liselerinden mezun olan ve mezun olabilecek durumda olan adaylar oluşturmaktadır

2020 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu için TIKLAYIN!

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