ÖSYM görevli ücretleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) YKS'de görev almak isteyen kişilere ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı da merak edilen konulardan biri. Peki ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 ÖSYM sınavları gözetmen, salon başkanı kaç TL? YKS sınav görevi nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ÖSYM görevli ücretleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

YKS SINAV GÖREVİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, YKS sınav görevli başvuru ekranının açıldığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden kamu personelleri YKS'de görev isteyebilecekler.

YKS görev tercih işlemleri https://gis.osym.gov.tr linkinden ya da ÖSYM GİS mobil uygulamasından 26 Nisan Salı günü saat 10.00'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022

2022 YKS TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

2022-MSÜ

SINAV TARİHİ: 27.03.2022

BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2022 - 09.02.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 14.04.2022

