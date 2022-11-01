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ÖSYM’nin yaptığı ehliyet ve SRC sınavlarında sahtecilik yapan çeteye eş zamanlı operasyon

01.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ÖSYM’nin hazırladığı SRC ve ehliyet sınavlarına giren kişilere kopya çekmek için düzenek hazırlayan ve rüşvetle aldıkları soruları pazarlayıp satan 138 kişiyi yakalamak için İstanbul Merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

ÖSYM’nin yaptığı ehliyet ve SRC sınavlarında sahtecilik yapan çeteye eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 90 adrese operasyon düzenledi.

ÖSYM’nin hazırladığı SRC belge sorularını, MEB’de çalışan memurlardan rüşvetle temin eden, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaparak, joker diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişiler, emniyet ekipleri tarafından 6 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edildi.

Operasyonlarda ev ve iş yerleri didik didik arandı. Aramalarda bulunan dijital materyal, bilgisayar ve belgelere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonda, ehliyet SRC sınavına girenlere, soruların cevaplarını, sınava giren kişilere elektronik düzenek kurarak cevapları ulaştıran kişiler gözaltına alındı.

Öte yandan Büyükçekmece’de faaliyet gösteren sürücü kursu sahibi bir kadın evine düzenlenen operasyonla alınarak sürücü kursuna getirildi. İş yerinde geniş çaplı arama yapan ekipler çok sayıda dökümana el koydu.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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