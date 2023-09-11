'Otçu Kadir' olayında flaş gelişme! 'En azından mezarı olacak'

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde oturan ve geçimini doğadan topladığı şifalı otları satarak sağladığı için 'Otçu Kadir' lakabıyla anılan Kadri Fidan, 1 Haziran 2023 günü saat 08.00 sıralarında, Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan'dan haber alamayan yakınları, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin yaklaşık bir ay süren çalışmalarından sonuç çıkmayınca aramalara ara verildi.

Zeyniler Mahallesi'nden, Uludağ Bakacak mevkisine dün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan Cafer Türe, ormanda erkek cesedi buldu. Türe'nin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA Arama-Kurtarma ekipleri sevk edildi. Telefon sinyallerinin zayıf olduğu bölgede ekiplerle iletişim kurmakta güçlük çeken Türe, yaktığı ateşin dumanıyla ekiplerin bölgeye gelmesini sağladı.

KADRİ FİDAN'IN KİMLİĞİ ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin üzerinden Kadri Fidan'ın kimliği çıktı. Ayrıca Fidan'ın kaybolduğu günkü kıyafetlerinin cesedin üzerinde olduğu belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kadri Fidan'ın cenazesi, detaylı otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

‘EN AZINDAN MEZARI OLACAK’

Evrakların hazırlanmasının ardından babasının cenazesinin, detaylı otopsi yapılmak üzere İstanbul'a gideceğini söyleyen Serkan Fidan, "Bulunduğuna seviniyoruz, en azından artık bir mezarı olacak. İnşallah cinayet değildir. Kaybolduğu değerlendirilen yerden yaklaşık 2 saat uzaklıktaki bir mesafede bulunmuş. Bir vatandaş bulmuş. Jandarma ekiplerine haber vermiş. Bizim akşam saatlerinde haberimiz oldu. Gelip teşhis etmem gerektiği söylendi. Geldim, babam olduğunu teşhis ettim. Üzerinden kimliği de çıktı. Geçen 3 ay bizim için zor bir süreçti. Yine de bulunduğuna seviniyoruz. Sağ olarak bekliyorduk ama en azından bir mezarı olacak" dedi.

(İHA)

