Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Ödemiş'te restoran işleten Hamide Gezer, bir süredir birlikte olduğu belirtilen Ceyhan Ö.'den ayrılmak istedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ceyhan Ö., Gezer'i kararından vazgeçirmek için Ödemiş'e geldi.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü

Ceyhan Ö., son kez konuşmak üzere ikna ettiği Hamide Gezer'i Birgi Mahallesi'ndeki butik otele götürdü. Otel odasında barışma isteğini yineleyen Ceyhan Ö. olumsuz yanıt alınca Gezer'le tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ceyhan Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle genç kadına ateş edip, kaçtı. Hamide Gezer, boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen, 18 yaşında bir oğlu bulunan Hamide Gezer, kurtarılamadı. Jandarma, katil zanlısı Ceyhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Hamide Gezer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopside ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği raporu verilen Gezer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

'BİZE ÇOK AZ SÜRE AYIRDIN' Cenazeyi teslim alan yakınları, Hamide Gezer'in kendilerini ziyaret ettikten sonra ayrılacağı sırada sık sık söylediği, "Size ayrılan sürenin sonuna geldik" sözlerini hatırlatıp, "Bize çok az süre ayırdın" diyerek ağıt yaktı.