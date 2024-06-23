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Otel odasında korkunç olay! Biri 14, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeş ölü bulundu

23.06.2024 09:36
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İzmir'deki bir otelde korkunç bir olay meydana geldi. Bir gün önce anneleri G.U. ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşındaki Handan Uğraş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayın yaşandığının günün sabahı, annelerinin 2 çocuğuyla birlikte eczaneye ilaç almaya gittiği ve daha sonra otele dönmediği öğrenildi.

Otel odasında korkunç olay! Biri 14, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeş ölü bulundu

Korkunç olay, saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre çiçekçilik yapan G.U., 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Geceyi burada geçiren G.U., dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak iddiaya göre eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi. Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı.

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Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi.

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RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., iddiaya göre saat 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıktı. Z.Ö., ailenin odasını kontrol ettiği sırada Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu.

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Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

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Express


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Anahtar Kelimeler:
İzmir otel
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