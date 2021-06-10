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Otelde korkutan yangın! Can pazarı yaşandı

10.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te bir otelin saunasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katları dumanlar sararken otelde can pazarı yaşandı.

Fatih Şehnameci Sokak'taki 6 katlı otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Otelde mahsur kalanlar oldu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Bir kadın turist, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Yan binadan kadına yardım etmek isteyenler aradaki panoyu kırmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtardı. Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar da dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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