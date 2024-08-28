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  4. Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay... Hayati tehlikesi var

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay... Hayati tehlikesi var

28.08.2024 13:06
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağının düşme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay... Hayati tehlikesi var

Korkunç olay, geçen Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Tatilci H.K.O. (37), havuz kenarında oturduğu sırada, çatıda bulunan 40 santim büyüklüğündeki bir baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı ve başına düştü.

TATİLCİ KADIN AĞIR YARALANDI! HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan H.K.O., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan H.K.O.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Yaşanan kaza, otel misafirleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M.D.’nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya otel
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