"Otizmli çocuklara yoğun eğitim gerekiyor"

MERVE YILDIZALP - Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, otizmli çocukların ilerleme kaydetmesi için yoğun eğitime ihtiyaç duyduklarını, ailelerin eğitim seanslarının az olması nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

Çayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Nisan'ın Otizm Farkındalık Günü olduğunu, bu ay süresince otizmde erken tanı ve çocukların sosyal yaşamda kabul görmelerine vurgu yapılacağını belirtti.

Gelişimsel bir bozukluk olan, tedavi edici ilacı bulunmayan otizmin sebebinin belli olmadığını dile getiren Çayan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otizmin hızlı bir şekilde arttığını, araştırmalara göre 58 çocuktan birinin otistik doğduğunu, otizmin erkek çocuklarda görülme oranının kızlara göre dört, beş kat fazla olduğunu aktardı.

Vakfın 2011'de kurulduğunu ifade eden Çayan, kendisinin ve vakıf kurucularının çocuklarının otizmli olduğunu kaydetti.

Vakıfta spor, özel eğitim ve rehabilitasyon, iş ve mesleki eğitim birimleri bulunduğunu anlatan Çayan, otizmli çocukların öz bakım ve yaşam becerilerinin geliştirilmesinin eğitimde öncelikleri olduğunu vurguladı.