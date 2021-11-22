HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otizmli kuzeninden esinlenip kitap yazdı! Gelirini otizmli çocuklara bağışladı

Otizmli kuzeninden esinlenip kitap yazdı! Gelirini otizmli çocuklara bağışladı

22.11.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise son sınıf öğrencisi Merin Nazlı'nın otizmli kuzeninden esinlenerek kaleme aldığı çocuk kitabı ‘Abim Momo’ raflardaki yerini aldı.

Otizmli kuzeninden esinlenip kitap yazdı! Gelirini otizmli çocuklara bağışladı

Otizmli bir ağabey ve kız kardeşinin ilişkisini ele alan kitabın geliri ise otizm derneklerine bağış olarak gidecekLise 12 sınıf öğrencisi Merin Nazlı'nın otizmli bir ağabey ve kız kardeşinin ilişkisini ele alan çocuk kitabı ‘Abim Momo’ raflardaki yerini aldı. İlistrasyonlarını Deniz Oduncu’nun yaptığı kitabın tüm geliri ise Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

"FARKINDALIK YARATMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Yazarlığa olan ilgisini “ileride mesleğim ne olursa olsun hep yazmaya devam edeceğim” sözleriyle anlatan Nazlı, “Kaleme aldığım birçok öykü var fakat açılışı değer verdiğim ve üzerine konuşulması, katkı sağlanması gerektiğini düşündüğüm bir konu ile yapmak istedim. Çok sevdiğim otizmli bir kuzenim var. Bu kitabı yazarken ondan ilham aldım. Bu nedenle gelirinin bağışlanması için Tohum Otizm Vakfı ile anlaştım. Otizmli çocuklarımıza fayda sağlamak ve onlar için farkındalık yaratmak benim için gurur verici.” dedi.

Hastalık değil farklılık: Otizm nedir, otizm belirtileri nelerdir?Hastalık değil farklılık: Otizm nedir, otizm belirtileri nelerdir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Meydan savaşı gibi! Onlarca kişi birbirine girdiMeydan savaşı gibi! Onlarca kişi birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

Artık saklamıyor! Ele ele yakalandı

Artık saklamıyor! Ele ele yakalandı

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.