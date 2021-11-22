Otizmli kuzeninden esinlenip kitap yazdı! Gelirini otizmli çocuklara bağışladı

Otizmli bir ağabey ve kız kardeşinin ilişkisini ele alan kitabın geliri ise otizm derneklerine bağış olarak gidecekLise 12 sınıf öğrencisi Merin Nazlı'nın otizmli bir ağabey ve kız kardeşinin ilişkisini ele alan çocuk kitabı ‘Abim Momo’ raflardaki yerini aldı. İlistrasyonlarını Deniz Oduncu’nun yaptığı kitabın tüm geliri ise Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

"FARKINDALIK YARATMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Yazarlığa olan ilgisini “ileride mesleğim ne olursa olsun hep yazmaya devam edeceğim” sözleriyle anlatan Nazlı, “Kaleme aldığım birçok öykü var fakat açılışı değer verdiğim ve üzerine konuşulması, katkı sağlanması gerektiğini düşündüğüm bir konu ile yapmak istedim. Çok sevdiğim otizmli bir kuzenim var. Bu kitabı yazarken ondan ilham aldım. Bu nedenle gelirinin bağışlanması için Tohum Otizm Vakfı ile anlaştım. Otizmli çocuklarımıza fayda sağlamak ve onlar için farkındalık yaratmak benim için gurur verici.” dedi.



