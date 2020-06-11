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Oto tamir atölyesini ateşe verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Meksika’da iki saldırgan, oto tamir atölyesi çalışanı 2 kişiyi vurduktan sonra dükkanı ateşe verdi.

Oto tamir atölyesini ateşe verdi!

Meksika’da iki saldırgan, oto tamir atölyesi çalışanı 2 kişiyi vurduktan sonra dükkanı ateşe verdi.

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Celaya kentinde, iki saldırgan bir oto tamirini basarak, işletme sahibi ve çalışanını vurdu. Hızını alamayan saldırganlar daha sonra işletmeyi ateşe verdi.

Olay, Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Celaya kentinde gerçekleşti. Oto tamir işletesine borcu olduğu ve işletme sahibinin alacağını istemesi üzerine işyerini basan grup iki kişiyi vurarak, olay yerinden kaçtı.

Dükkanı ateşe veren grup işyerinin güvenlik kamerasına takıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan birinin, dükkana girerek tezgah arkasında oturan kişiye dört el ateş ederek öldürdüğü görülüyor.

Meksika polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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