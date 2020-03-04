Otobüs şoförünün yolcuları karşılaması sosyal medyada gündem oldu

Otobüse binen yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, şoförün araca binen yolcuları güler yüzle karşılaması ve yardımcı olması muhteşem anlara sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan video birçok kullanıcı tarafından da büyük beğeni topladı.

