Otobüs şoförünün yolcuları karşılaması sosyal medyada gündem oldu

Otob\u00fcse binen yolcular taraf\u0131ndan kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, \u015fof\u00f6r\u00fcn araca binen yolcular\u0131 g\u00fcler y\u00fczle kar\u015f\u0131lamas\u0131 ve yard\u0131mc\u0131 olmas\u0131 muhte\u015fem anlara sahne oldu.\nSosyal medyada payla\u015f\u0131lan video bir\u00e7ok kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan da b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6ks\u00fcr\u00fck tarz\u0131n\u0131zdan hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 ke\u015ffedin! Ak\u015fam saatlerinde ba\u015fl\u0131yorsa...G\u00f6renler \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! Tehlikeli anlar b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiBademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyor