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  4. Otobüs şoförünün yolcuları karşılaması sosyal medyada gündem oldu

Otobüs şoförünün yolcuları karşılaması sosyal medyada gündem oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Otobüse binen yolcuları müthiş bir şekilde karşılayan şoförün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gündem oldu.

Otobüse binen yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, şoförün araca binen yolcuları güler yüzle karşılaması ve yardımcı olması muhteşem anlara sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan video birçok kullanıcı tarafından da büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
otobüs şoför yolcu

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