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Otobüsler dolusu göçmen Başkan Yardımcısı Harris'in evinin dibine bırakıldı! Teksas Valisinden Biden'a isyan bayrağı

26.12.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de devlet yetkilileri ile Biden yönetimi arasında ülkenin göçmenlik politikası konusunda gerilim tırmanıyor. Noel arifesinde Teksas'ın güneybatı sınırından seyahat eden otobüsler dolusu göçmen, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington'taki evinin yakınlarına bırakıldı.

Otobüsler dolusu göçmen Başkan Yardımcısı Harris'in evinin dibine bırakıldı! Teksas Valisinden Biden'a isyan bayrağı

Bu yılın başlarında bazı eyalet valileri, Biden yönetiminin ABD'nin göçmenlerin girişini reddetmesine izin veren bir salgın dönemi politikasını kaldırmaya çalışmasının ardından, ülkenin başkentine göçmen otobüsleri göndermeye başladı. Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletinin göçmenleri kasıtlı olarak, kolluk kuvvetlerinin göçmenleri sınır dışı etmekten caydırıldığı sığınak şehirlere otobüsle götürdüğünü söyledi.

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Joe Biden ve Kamala Harris

100'DEN FAZLA GÖÇMEN OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

Washington D.C. ile çalışan bir yardım kuruluşu olan SAMU First Response'un genel müdürü Tatiana Laborde, ABD'ye sığınma talebinde bulunan ve çoğu çocuklu ailelerden oluşan yaklaşık 110-130 göçmenin Teksas yetkilileri tarafından otobüslere bindirildiğini söyledi.

BİR GECEDE 3 OTOBÜS

WTOP'un bildirdiğine göre, cumartesi akşamı Harris'in yaşadığı Deniz Gözlemevi'ne toplam üç otobüs dolusu göçmen geldi.
Bir yönetim yetkilisine göre, ilk iki otobüs yükü yerel sığınaklara götürüldü. Cumartesi akşamı ilerleyen saatlerde başkan yardımcısının konutunun dışına bir otobüs daha geldi.

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Dondurucu havada bazı göçmenlerin sadece tişört giydiği görüldü. Göçmenlere battaniye verildi ve yerel bir kiliseye giden başka bir otobüse bindirildi.

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Yerel bir halk hareketi olan Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardım Ağı, dondurucu soğuklarda yetersiz giyinen göçmenlerle bir araya gelerek yardımda bulundu.

"SON ZAMANLARDA BİR ARTIŞ GÖRÜYORUZ"

Laborde, geçen hafta dokuz otobüs dolusu göçmenin Washington'a bırakıldığını söyledi.

"Son zamanlarda, Ekvador ve Kolombiya'dan gelen insanların sayısında bir artış görüyoruz" diyen Laborde, daha önce de birçok Venezuelalının otobüsle geldiğini ifade etti.

Laborde, en son gelenlerin çoğunun şu anda akrabalarının veya diğer topluluk desteğinin olduğu New York veya New Jersey'e gitmeye çalıştığını söyledi.

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göçmen Kamala Harris abd

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