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Otobüste facianın eşiğinden dönüldü! Bir anda kalkıp şoförün yanına geldi ve... "Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi"

13.10.2023 16:25 | Son Güncelleme:
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1 Ekim'de yaşanan olayda, Mersin'den Adıyaman'a giden otobüsteki U.C isimli yolcu, oturduğu koltuktan kalkarak bir anda direksiyona müdahale etmek istedi. Otobüs şoförü Hakan Çetindaş, direksiyonu bırakmadı. Hakan Çetindaş, uçuruma doğru ilerleyen otobüsü bariyerlere çarptırarak durdurdu. Araç içi kamerasının da kaydettiği şoke eden anları anlatan Çetindaş ise dikkatinin olası faciayı önlediğini söyledi ve "Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi" ifadesini kullandı.

Otobüste facianın eşiğinden dönüldü! Bir anda kalkıp şoförün yanına geldi ve... "Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi"

Hakan Çetindaş idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünde, 1 Ekim Pazar günü Mersin-Osmaniye kara yolunun 50. kilometresinde, yolculardan U.C. oturduğu koltuktan kalkarak bir anda direksiyona müdahale etmek istedi.

ŞOFÖR DİREKSİYONU BIRAKMADI

Bu sırada şoför Çetintaş, direksiyonu bırakmayıp, uçuruma doğru ilerleyen otobüsü bariyerlere çarptırarak durdurdu.

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Maddi hasara neden olayı ve kazanın öncesinde yaşananları otobüsün araç içi kamerası kaydetti.

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Otobüs şoförü Hakan Çetindaş, gazetecilere, dikkatinin olası faciayı önlediğini söyledi.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını aktaran Çetindaş, şöyle devam etti:

"BİR ANDA KALKIP YANIMA GELDİ, DİREKSİYONU HIZLA ÇEVİRMEYE BAŞLADI"

"Mersin Adıyaman seferini yapmak üzere saat 10.30'da Mersin Otogarından çıktık. Son dakika bir yolcu getirmişler. Yolcuyu ben görmedim. Muavin arkadaşımıza midem bulanıyor. Beni ön tarafa alabilir misin? diye sormuş. Arkadaşım da yardımcı olup kendisini 2 numaralı boş koltuğa almış. Bir süre yol aldıktan sonra yolcunun hareketlerinden şüphelendim. Bu sırada da yolcu bir anda kalkıp yanıma geldi, direksiyonu hızla çevirmeye başladı. Sağ tarafımız uçurumdu."

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMIZA GELMEDİ"

Yaşananlar sırasında direksiyonu bırakmadığını ve kontrolü sağlamaya çalıştığını anlatan Çetindaş, "Hakimiyetimi bozmadım, bariyere vurarak durduk. Arabada 23 tane yolcu, 3 personel 26 kişiydik. Çok şükür kimsenin de burnu kanamadı. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. Yolcularımız da çok şükür iyiydi. Arabamızda maddi hasar oluştu. Korktuk ama soğukkanlığımızı koruyarak çok şükür giden bir otobüsü durdurdum." diye konuştu.

AA-20231013-32392634-32392633-YOLCUNUN_SEYIR_HALINDEKI_OTOBUSUN_DIREKSIYONUNA_MUDAHALE_CABASI_KAMERADA

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ İFADESİ ALINARAK SERBEST BIRAKILDI

Bu arada, gözaltına alınan şüpheli U.C'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. (AA)

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otobüs

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