Otobüste korkutan anlar! Şoför, bebeğin hayatını kurtardı

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi güzergahında seyir halindeki Ömer Katkay yönetimindeki özel halk otobüsünde bir anne kucağındaki çocuğunun baygınlık geçirdiğini fark ettikten sonra bağırarak yardım istedi.
Durumu fark eden sürücü Katkay, güzergahını değiştirerek hızlı şekilde çocuğu Bingöl Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede yapılan kontrolde dili boğazına kaçtığı belirlenen çocuğun sağlık ekiplerinin müdahalesiyle nefes alması sağlandı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)
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