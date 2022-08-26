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Otobüste mide bulandıran olay! Tutuksuz yargılanıyordu, inleme sesi cinsel taciz sayıldı

26.08.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta geçen yıl meydana gelen olayda 27 yaşındaki Şeyma Bozkurt ve 25 yaşındaki kardeşi Büşra Pak sözlü taciz ve saldırıya uğramış, söz konusu kişi Adem A. tutuklanıp, bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Şeyma Bozkurt, Adem A.'nın kendisine ve kardeşine hakaret ettiğini belirterek, "İnleme sesi çıkardı. Daha sonra eliyle çenemi tutup, göğsümden itekledi" dedi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, tutuksuz sanık Adem A.'ya toplam 11 yıl 9 ay hapis cezası istedi.

Otobüste mide bulandıran olay! Tutuksuz yargılanıyordu, inleme sesi cinsel taciz sayıldı

Olay, 18 Temmuz 2021'de Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Adem A. ile Aydın A., iddiaya göre, özel halk otobüsünde önlerindeki koltukta oturan Şeyma Bozkurt ile kardeşi Büşra Pak'a sözlü tacizde bulundu. 2 kardeş tepki gösterince, şüpheliler hakaret etti. Şeyma Bozkurt, yaşananları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Bu sırada Adem A., 2 kardeşe saldırarak, telefonu almak istedi. Çıkan arbede, şoför ve diğer yolcuların müdahalesi ile sona erdi. 2 şüpheli, ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden tutuklanan Adem A. bir süre sonra tahliye edildi.

'ELİYLE ÇENEMİ TUTUP, GÖĞSÜMDEN İTEKLEDİ'

Olay ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Şeyma Bozkurt, Adem A.'nın kendisine ve kardeşine hakaret ettiğini belirterek, "Hakaret edip, inleme sesi çıkardı. Daha sonra eliyle çenemi tutup, göğsümden itekledi" dedi.

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Büşra Pak da ablası ile aynı ifadeyi verdi. 3 görgü tanığı ise Adem A.'nın kız kardeşlere hakaret ve küfrettiğini, inleme sesi çıkardığını ve 'Bekleyin, göreceksiniz' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Almanya ve Türkiye'de 18 suç kaydı bulunan, bu nedenle Almanya'dan sınır dışı edildiği ortaya çıkan Adem A. ise hakkındaki iddiaları reddetti. Diğer şüpheli Aydın A. hakkında, olaydan sonra yaşamını yitirdiği için takipsizlik kararı verildi.

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İNLEME SESİ 'CİNSEL TACİZ' SAYILDI

Soruşturmayı tamamlayan savcı, tutuksuz sanık Adem A.'nın inleme şeklinde sesler çıkarıp, kardeşlere cinsel amaçla taciz ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu belirterek, 'cinsel taciz', 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 11 yıl 9 ay hapis cezası istedi. Hazırlanan iddianame, 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanık Adem A., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş cinsel taciz
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