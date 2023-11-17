Otobüsün önünü kesti, ortalık karıştı! 'Kapıyı aç dövelim şunu'

Tepki çeken olay, Atatürk Mahallesi, Ergani Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otobüsün önünü kesen sürücü, vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, otobüste bulunan yolcularda sürücüye tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ

Cep telefonuna kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün şoförün bulunduğu kısma gelerek cama vurdu, vatandaşların sürücüyü sakinleştirmeye çalıştıkları görüldü.

"KAPIYI AÇ DÖVELİM ŞUNU"

Görüntülerde otobüste bulunan yolcuların da sürücüye tepki gösterdiği görüldü. Bir yolcunun, "Kapıyı aç dövelim şunu" dediği anlar da görüntülere yansıdı.

DHA





