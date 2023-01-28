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  4. Otogarda akılalmaz ölüm! Telefonla konuşurken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Otogarda akılalmaz ölüm! Telefonla konuşurken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

28.01.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yaşanan olay, yolcuları dehşete düşürdü. Otobüsten inen bir yolcu peronda telefonla konuşurken başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Otogarda akılalmaz ölüm! Telefonla konuşurken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten inen M.K. telefonla konuşurken, perondan çıkan başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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OTOBÜSÜ FARK ETMEDİ

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre il dışından gelen Müzeyyen K., otobüsten indikten sonra telefonla konuşmaya başladı. M.K. telefonla konuşurken perondan yeni çıkan otobüsü fark etmeyerek aracın altında kaldı.

BASIN ÇALIŞANLARI ENGELLENMEK İSTEDİ

Çevredekilerin uyarısı ile durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerinde uzun süre inceleme yaparken, M.K.'nin cenazesi çalışmaların ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayı görüntüleyen basın mensupları ise, çevredeki bir kişinin engeli ile karşılaştı. Çekim yapılmasına tepki gösteren bu kişi," Niye çekiyorsun, sana çekme demedim mi" diyerek görüntü alan kameramanı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

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İstanbul otogar

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