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  4. Otomobil bariyerlere saplandı! 3 kişi yaralandı

Otomobil bariyerlere saplandı! 3 kişi yaralandı

27.04.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplanarak parçalandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere saplandı! 3 kişi yaralandı

Kaza, Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan İsa C. idaresindeki otomobil, sağanak yağış sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere saplanarak parçalandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Parçalanan otomobilde sıkışan sürücü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansla alındı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Düzce kaza

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