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  4. Otomobil devi açıkladı! Fransa Cumhurbaşkanı'nın araç filosuna eklendi

Otomobil devi açıkladı! Fransa Cumhurbaşkanı'nın araç filosuna eklendi

06.12.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS 7 Crossback Elysee, DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300'ü temel alan zırhlandırılmış kabini, uzatılmış şasisi ve özel ekipmanlarıyla Fransa Cumhurbaşkanı'nın araç filosuna katıldı.

Otomobil devi açıkladı! Fransa Cumhurbaşkanı'nın araç filosuna eklendi

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, 5. Cumhuriyetin ilanından bu yana, DS ve SM, daha sonra DS 5 ve DS 7 Crossback yedi cumhurbaşkanı tarafından kullanıldı. Şimdi de yeni, dört tekerlekten çekiş sistemine ve mürekkep mavisi renge sahip, 300 hp güç üreten E-Tense şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle gelen DS 7 Crossback Elysee yerini aldı.

Cumhurbaşkanının kullanımı için gerekli olan teknik özelliklerle uyumlu olması için DS 7 Crossback Elysee, mobil ofis gibi işlev gösterebilecek bir araca dönüştürüldü. Bunu sağlayabilmek amacıyla B sütununun arkasından 20 santimetre uzatılan modelin bununla birlikte arka diz mesafesi de 545 milimetreye kadar ulaştı.

DS 7 CROSSBACK ELYSÉE-2

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Arka koltuk sırası iki adet tekli koltukla değiştirildi. Özel Alcantara tavan döşemesinin altında yer alan iki koltuk bir kol dayanağı ile birbirlerinden ayrılıyor ve kablosuz şarj cihazları ve USB bağlantı noktalarının yanı sıra açık bir orta konsol belge tutucusu ile tamamlanıyor.

ÖZEL TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMİNE ÖZEL ANTEN

DS 7 Crossback Elysee, ön kısmında mavi/kırmızı çakar lambaları, sökülebilir bayrak tutucuları, kaput, ön kapılar ve bagaj üzerinde yer alan “RF” armaları, ayrıca özel 20 inç jantları ve Cumhurbaşkanı'na özel telekomünikasyon sistemine yönelik köpekbalığı sırtı anten ile öne çıkıyor. Aracın toplam uzunluğu 4,79 metreye, dingil mesafesi ise 20 santimetre artırılarak 2,94 metreye ulaştı. Aracın genişliği ve yüksekliği ise sırasıyla 1,91 metre ve 1,62 metre ile değişmeden kaldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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