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Otomobil kendisini kilitledi, bebek mahsur kaldı

13.05.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, anahtarı içinde unutulan otomobil kendisini kilitledi. O sırada ise araçta bulunan 1 yaşındaki bebek mahsur kaldı. Bebeğin ailesi ve çevredeki vatandaşlar seferber olurken, yardıma ise itfaiye yetişti.

Otomobil kendisini kilitledi, bebek mahsur kaldı

Gölcük'teki olay, akşam saatlerinde Değirmendere Vapur İskelesi'nin önünde meydana geldi. Otomobilinin anahtarını araçta unutan Latif A., 1 yaşındaki oğlunu araçta bırakarak, otomobilden indi.

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BEBEK MAHSUR KALDI

Otomobilin bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi üzerine bebek araçta mahsur kaldı.

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Aracının kapılarını açamayan Latif Aslan itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, otomobilin camını kırarak kapıları açtı.

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Otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Kayhan kurtarılırken, babası ve annesi çocuklarına sarıldı. (DHA)

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Kocaeli
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