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  4. Otomobil minibüse arkadan çarptı, can pazarı yaşadı: 6 yaralı

Otomobil minibüse arkadan çarptı, can pazarı yaşadı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 03:49 | Son Güncelleme

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette giden minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 genç yaralandı.

Kaza, Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet U. kontrolündeki otomobil Emek Metro İstasyonu yakınlarına geldiğinde Ramazan D. kontrolündeki seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, caddede ters istikamette durdu. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Ahmet U., Doğukan A., Kaan Egemen B., Doğukan N., Emir S. ve Eren A. yaralandı. Kazanın hemen ardından kanlar içerisinde kalan gençler kendilerini otomobilden dışarıya attı. Kaza nediyle Mudanya yolu kısmen trafiğe kapandı.

AMBULANS YARALILARI ASFALTTAN TOPLADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri cadde üzerinde asfalta savrulmuş yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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