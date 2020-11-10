Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin: Ben yaptım, elimden gitti

Esenyurt'ta polise başvuran Hulusi Topkara (24) otomobilini satmaya çalışırken çaldırdığını söyleyerek yardım istedi. Hulusi Topkara, "Polis olduğunu söyleyen kişilerle anlaştık. Bir miktar para verdikten sonra aracın devrini üzerlerini almak için ertesi gün buluştuk. Ben otomobili onlara vermiştim. Ancak otomobille kaza yaptıklarını söylediler. Bana sonradan fotomontaj olduğu öğrendiğim kaza yapmış aracımın fotolarını gösterdiler. Paranın geri kalanını EFT yaptıklarını söylediler. Ben de onlara inanıp noter satışı yaptım. Sözde paranın hesaba gelmesini beklerken yanımdan kaçtılar." dedi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ BENZİN İSTASYONUNDA YAKALADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Şüpheliler Müslüm Y.(30), Eren L.(24), Cumali A.(28) gözaltına alındı. Bir akaryakıt istasyonunda polis operasyonla yakalanan şüphelilerin sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin üzerinden 1 ruhsatsız silah ile 2 adet sahte plaka ve bir sahte polis kimliği ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden güveni kötüye kullanmak, dolandırıcılık, yağma , yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin N.G. adlı kişinin de benzer yöntemle otomobilini çaldığı ortaya çıktı.