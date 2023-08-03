Otomobil tırın altına girdi! Feci şekilde can verdiler

Şanlıurfa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Emrah Keklik yönetimindeki otomobil, önünde giden Halit Yıldız idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Tırın dorsesinin altına giren ve demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Keklik ile yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar, hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Yıldız'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

