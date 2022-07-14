HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Otomobilde abonelik dönemi! Sürücüler aylık ücret ödemek zorunda kalacak

Otomobilde abonelik dönemi! Sürücüler aylık ücret ödemek zorunda kalacak

14.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı araçlarda ısıtmalı koltuklar için yeni bir döneme geçildi. Alman otomobil üreticisi BMW, birkaç ülkede ısıtmalı koltuklar için abonelikler satmaya başladı. Buna göre, sürücüler ısıtmalı koltuklar kullanmak istediklerinde aylık 18 doları gözden çıkartacak.

Otomobilde abonelik dönemi! Sürücüler aylık ücret ödemek zorunda kalacak

Abonelik sisteminin Netflix, Spotify gibi platformlarla birlikte günlük hayatta ne kadar çok kullanılır hale geldiği biliniyor. Otomobil dünyasında yeni sistemler denenirken, Alman otomobil üreticisi aldığı önemli bir kararla birkaç ülkede ısıtmalı koltuklar için abonelikler satmaya başladı.

ISITMALI KOLTUKLARA AYLIK 18 DOLAR ÜCRET

The Verge'ün haberine göre, birkaç ülkedeki BMW sürücülerinin ısıtmalı koltuklar için ayda 18 dolar abonelik ücreti ödemek zorunda kalacağı bildirildi. Yıllık aboneliğin fiyatından ise 180 dolar olarak bahsedildi. Aktarılanlara göre, koltuklarını sonsuza kadar ısıtmak isteyen müşterilerin ise 415 dolar ödemesi gerekecek.

BMW

Türkiye'de elektrikli otomobil kullanımı artıyor! İşte en çok tercih edilen model...Türkiye'de elektrikli otomobil kullanımı artıyor! İşte en çok tercih edilen model...

BMW'nin bu özelliği abonelik olarak ne zaman veya hangi ülkelerde sunmaya başladığı tam olarak belli değil, ancak Güney Kore'de piyasaya sürüldüğü ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyisi 840 km gidiyor! Almak isteyenlerin korkusu yakında son bulacakEn iyisi 840 km gidiyor! Almak isteyenlerin korkusu yakında son bulacak
Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyorDatça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor
Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü!Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
BMW abonelikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'

Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

AVM'de kanlı dehşet! Görüntüler tüyleri diken diken etti

AVM'de kanlı dehşet! Görüntüler tüyleri diken diken etti

19 yaş küçük sevgilisiyle herkesin içinde öpüştü! Tepkilere bakın nasıl kızdı

19 yaş küçük sevgilisiyle herkesin içinde öpüştü! Tepkilere bakın nasıl kızdı

Çeşme ve Datça'daki yangınlar kontrol altına alındı!

Çeşme ve Datça'daki yangınlar kontrol altına alındı!

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Kuyumcuların kullandığı taktikle takılarınızı ilk günkü gibi parlatın

Kuyumcuların kullandığı taktikle takılarınızı ilk günkü gibi parlatın

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.