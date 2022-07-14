Otomobilde abonelik dönemi! Sürücüler aylık ücret ödemek zorunda kalacak

Abonelik sisteminin Netflix, Spotify gibi platformlarla birlikte günlük hayatta ne kadar çok kullanılır hale geldiği biliniyor. Otomobil dünyasında yeni sistemler denenirken, Alman otomobil üreticisi aldığı önemli bir kararla birkaç ülkede ısıtmalı koltuklar için abonelikler satmaya başladı.

ISITMALI KOLTUKLARA AYLIK 18 DOLAR ÜCRET

The Verge'ün haberine göre, birkaç ülkedeki BMW sürücülerinin ısıtmalı koltuklar için ayda 18 dolar abonelik ücreti ödemek zorunda kalacağı bildirildi. Yıllık aboneliğin fiyatından ise 180 dolar olarak bahsedildi. Aktarılanlara göre, koltuklarını sonsuza kadar ısıtmak isteyen müşterilerin ise 415 dolar ödemesi gerekecek.

BMW'nin bu özelliği abonelik olarak ne zaman veya hangi ülkelerde sunmaya başladığı tam olarak belli değil, ancak Güney Kore'de piyasaya sürüldüğü ifade edildi.

