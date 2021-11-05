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Otomobilde kampanyalar sürüyor: Suzuki hibrit otomobil isteyenler için duyurdu

05.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzuki, hibrit bir SUV sahibi olmak isteyenlere özel kampanyalar sağlamaya devam ediyor. Şirket, yeni Suzuki Vitara Hibrit sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekebilecek bir açıklama yaptı. İşte Suzuki'nin kasım ayına özel kampanyası.

Otomobilde kampanyalar sürüyor: Suzuki hibrit otomobil isteyenler için duyurdu

Suzuki, ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle satışa sunulan, standart güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Suzuki Vitara Hibrit modeli için kasım ayı boyunca 100 bin TL için 12 aya varan vade ile yüzde 0,99’luk faizli kredi imkânı sağlıyor.

SUV SUZUKI VITARA HİBRİT NELER SUNUYOR?

SUV Suzuki Vitara Hibrit, 9 inç multimedya cihazı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 4,2 inç renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özelliklere sahip.

Suzuki Vitara Hibrit-2

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Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Suzuki Vitara Hibrit’in standart sunduğu güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.

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