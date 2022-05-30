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Otomobile arı girdi, sonrası korkunç! Çok sayıda yaralı var

30.05.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı. Otomobile giren arı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü öğrenci servisine çarptı. Kazada 4'ü öğrenci 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Otomobile arı girdi, sonrası korkunç! Çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobile giren arı nedeniyle panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Adalet Mahallesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Oğuzhan Çetin (32) yönetimindeki otomobil, Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken aracın içerisine arı girince sürücü panik ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Mualla Yitim yönetimindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü Çetin ile öğrenciler Buğra Melih Yeniay, Yağız Efe Dirik, Ayaz Gümüş ile Osman Uslu yaralandı. 4'ü öğrenci 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Oğuzhan Çetin'in ilk ifadesinde otomobile arı girdiği için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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