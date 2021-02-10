Otomobili cep telefonu ile hareket ettiren sistem geliştirdiler

Melikgazi ilçesindeki Orta Sanayi Mahallesi'nde 10 yıldır otomobil motoru tamiri yapan Yalçın Abravcı ve İsmail Aydoğan, ocak ayında ortak arkadaşları olan yazılımcı Taha Candan ile sohbet sırasında cep telefonu ile komut edilebilen araç geliştirmeye karar verdi. Proje için araştırma yapan 3 arkadaş, bir hafta içinde yazılımcı arkadaşlarının özel olarak 2 bin TL bütçeyle hazırladığı APK sistemini önce 1992 model otomobile uyguladı. Cep telefonundan komut edilen araç, kendi kendini temassız ve şoförsüz olarak çalıştırdı. Sistemi de daha gelişten ustalar otomatik bagaj açma, aracı hareket ettirme ve korna sistemini devreye soktu. Daha sonra aynı hafta içinde geliştirilen sistem İsmail Aydoğan'a ait 1994 model başka marka bir araca uygulandı. Aynı sistem, araçta da sorunsuz olarak çalıştı.

''CEP TELEFONUMA VERDİĞİM KOMUTLA ÇALIŞIYOR''

Motor ustası Yalçın Abravcı, "Dükkan komşum olan İsmail kardeşimle arabalara sesli komut sistemi yaptık. Bunu bilgisayar veya cep telefonu sistemi ile yapmayı düşündük. Ortak arkadaşımız olan Taha Candan'a durumu anlattık. O da yazılım sistemi geliştirirken bizler de mekanik ve elektrik alanlarında yeniliklere gittik. Yazılım programını cep telefonumuza indirdik. Aracım, cep telefonuma verdiğim komutla çalışıyor, hareket ediyor, bagaj açıyor. Bunu daha da geliştireceğiz. Patent başvurumuzu hazırladık, başvuracağız. Kesinlikle araçlarımızı satmayı düşünmüyoruz. Yaklaşık maliyeti 2 bin TL'yi buldu" diye konuştu.