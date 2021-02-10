HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Otomobili cep telefonu ile hareket ettiren sistem geliştirdiler

Otomobili cep telefonu ile hareket ettiren sistem geliştirdiler

10.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otomobili cep telefonu ile hareket ettiren sistem geliştirdiler

Kayseri'de oto tamirciliği yapan Yalçın Abravcı (23) ve İsmail Aydoğan (23) ile yazılımcı arkadaşları Taha Candan (20), 2 bin TL’ye geliştirdikleri yazılımla cep telefonu komutu ile çalışan otomobil geliştirdi.

Melikgazi ilçesindeki Orta Sanayi Mahallesi'nde 10 yıldır otomobil motoru tamiri yapan Yalçın Abravcı ve İsmail Aydoğan, ocak ayında ortak arkadaşları olan yazılımcı Taha Candan ile sohbet sırasında cep telefonu ile komut edilebilen araç geliştirmeye karar verdi. Proje için araştırma yapan 3 arkadaş, bir hafta içinde yazılımcı arkadaşlarının özel olarak 2 bin TL bütçeyle hazırladığı APK sistemini önce 1992 model otomobile uyguladı. Cep telefonundan komut edilen araç, kendi kendini temassız ve şoförsüz olarak çalıştırdı. Sistemi de daha gelişten ustalar otomatik bagaj açma, aracı hareket ettirme ve korna sistemini devreye soktu. Daha sonra aynı hafta içinde geliştirilen sistem İsmail Aydoğan'a ait 1994 model başka marka bir araca uygulandı. Aynı sistem, araçta da sorunsuz olarak çalıştı.

otomobili-cep-telefonu-komutu-ile-calistirip-hareket-ettiren-sistem-gelistirdier_5254_dhaphoto3

''CEP TELEFONUMA VERDİĞİM KOMUTLA ÇALIŞIYOR''

Motor ustası Yalçın Abravcı, "Dükkan komşum olan İsmail kardeşimle arabalara sesli komut sistemi yaptık. Bunu bilgisayar veya cep telefonu sistemi ile yapmayı düşündük. Ortak arkadaşımız olan Taha Candan'a durumu anlattık. O da yazılım sistemi geliştirirken bizler de mekanik ve elektrik alanlarında yeniliklere gittik. Yazılım programını cep telefonumuza indirdik. Aracım, cep telefonuma verdiğim komutla çalışıyor, hareket ediyor, bagaj açıyor. Bunu daha da geliştireceğiz. Patent başvurumuzu hazırladık, başvuracağız. Kesinlikle araçlarımızı satmayı düşünmüyoruz. Yaklaşık maliyeti 2 bin TL'yi buldu" diye konuştu.

otomobili-cep-telefonu-komutu-ile-calistirip-hareket-ettiren-sistem-gelistirdier_5254_dhaphoto2

''KISA ZAMAN İÇİNDE PATENTİ ALIP GELİŞTİRECEĞİZ''

İsmail Aydoğan ise, "Biz Yalçın ile bir başka aracı ses komutu ile benzer bir sistem geliştirmiş ve başarılı olmuştuk. Bir hafta içinde geliştirilen yazılım ve mekanik sistem sayesinde Şahin ve BMW araca uyguladık. Her aracın donanıma göre özellikler değişkenlik gösteriyor. Öncelikli olarak bunu yapabilmek için hayal gücünüzün iyi olması gerekiyor. Biz de hayal gücümüzü teknoloji ile harmanlayıp bu araçları geliştirdik. Çevremizdeki esnaf arkadaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok talep eden oldu. İnşallah kısa zaman içinde patenti alıp geliştireceğiz. Aracımız çalışıyor ve rölantide hareket ediyor. Gaz verme sistemi ile uzaktan temassız olarak kullanma imkanı sunacağız" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Apple duyurdu! Ücretsiz bir şekilde değiştirecekApple duyurdu! Ücretsiz bir şekilde değiştirecek
10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 10?10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 10?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, ilk ışığı 2022'de alacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak

MacBook Pro kullanıcıları dikkat: Apple ücretsiz pil değişim programı başlattı!

Apple duyurdu! Ücretsiz bir şekilde değiştirecek

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) merak ediliyor: Türkiye Uzay Ajansı'nı kim yönetiyor? TUA'nın hedefleri ve görevi neler?

Türkiye Uzay Ajansı'nın başında kim var?

Uzaydan internet Starlink için Türkiye'de ön kayıtlar başladı!

Uzaydan internet Türkiye'ye geliyor!

PC'ye 3 monitörü nasıl bağlarım?

PC'ye 3 monitörü nasıl bağlarım?

Twitter ücretli mi oluyor?

Dikkat çeken açıklama! Twitter ücretli mi oluyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.