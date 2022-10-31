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Otomobilin kapısı bir anda kilitlendi! 10 aylık bebek için seferber oldular

31.10.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Tire ilçesinde, arabada kilitli kalan 10 aylık bebek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda bebek kurtarıldı.

Otomobilin kapısı bir anda kilitlendi! 10 aylık bebek için seferber oldular

İzmir'in Tire ilçesinde, anahtarları içinde unutulan araç, kendisini kilitleyince 10 aylık bebek otomobilde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile bebek kurtarıldı.

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Olay İzmir'in Tire ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 10 aylık kızı ağlamaya başlayınca anne M.Ş araçtan inip arka koltuğa geçmek istedi. Araçtan inen anne kapıyı kapattığında anahtarları unuttuğunu fark etti.

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Otomobilin bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi üzerine 10 aylık bebek araçta mahsur kaldı. Kapıyı açmak için zorlayan anne M.Ş başarılı olamayınca panik halinde yardım istedi. Annenin yardım çağrılarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Çevredekilerin kapıları açma çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda otomobilin arka kapısının camına bant yapıştırıldı ve bu yöntemle cam aşağıya doğru çekildi. Yabancı uyruklu bir vatandaşın önerisi üzerine uygulanan bu yöntem sonucunda cam açıldı ve 10 aylık bebek bulunduğu yerden kurtarıldı.

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ANNE MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Kurtarma çalışmaları sırasında büyük bir üzüntü yaşayan ve gözyaşı döken anne M.Ş, kapının açılması sonucunda mutluluk gözyaşları dökerek bebeğine sarıldı. (DHA)

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İzmir bebek tire

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