Otomobilin kaputundan çıkan yılan şaşkına çevirmişti! Prof. Dr. Olgun'dan açıklama

Bursa’dan İzmir’e doğru otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, aracın kaputundan yılan çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yılan İzmir’de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

"KENDİLERİNE KUYTU YERLER ARIYORLAR"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, “Bu tamamen yılanın yaşam biçimi ile ilgili bir olay. Yılanlar soğukkanlı hayvanlar. Yaşamlarının belli bir dönemini kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bu dönemde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları çok yoğun. Havalar gün ağardığında ve ısınmaya başladığında kendilerine kuytu yerler arıyorlar. Burada da en uygun yerler arabaların içleri. Çünkü gündüz arabalar çok sıcak oluyor. Zaman zaman arabaların içerisinde motor bölümlerinde bu tip olaylarla karşılaşıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE'DE 60 ÇEŞİT YILAN TÜRÜ VAR"

İzmir’de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yılanın zehirsiz ve zararsız bir yılan türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Olgun, “Sarı yılan olarak isimlendirdiğimiz bir yılan. Herhangi bir zararı olmayan bir yılan. Zaten Türkiye’de tespitlerimize göre şu anda yaklaşık 60 çeşit yılan türü var. Zaten zehirli yılanların bir arabanın içerisine girmesi çok nadir görülen durumlardır.