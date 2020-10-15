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Otomobilin kaputundan çıkan yılan şaşkına çevirmişti! Prof. Dr. Olgun'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, bir vatandaşın Bursa’dan İzmir’e aracına giren yılanla birlikte seyahat etmesi olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu mevsimde gece gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları nedeniyle yılanlar böyle davranış sergileyebilir” dedi.

Otomobilin kaputundan çıkan yılan şaşkına çevirmişti! Prof. Dr. Olgun'dan açıklama

Bursa’dan İzmir’e doğru otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, aracın kaputundan yılan çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yılan İzmir’de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

"KENDİLERİNE KUYTU YERLER ARIYORLAR"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, “Bu tamamen yılanın yaşam biçimi ile ilgili bir olay. Yılanlar soğukkanlı hayvanlar. Yaşamlarının belli bir dönemini kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bu dönemde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları çok yoğun. Havalar gün ağardığında ve ısınmaya başladığında kendilerine kuytu yerler arıyorlar. Burada da en uygun yerler arabaların içleri. Çünkü gündüz arabalar çok sıcak oluyor. Zaman zaman arabaların içerisinde motor bölümlerinde bu tip olaylarla karşılaşıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE'DE 60 ÇEŞİT YILAN TÜRÜ VAR"

İzmir’de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yılanın zehirsiz ve zararsız bir yılan türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Olgun, “Sarı yılan olarak isimlendirdiğimiz bir yılan. Herhangi bir zararı olmayan bir yılan. Zaten Türkiye’de tespitlerimize göre şu anda yaklaşık 60 çeşit yılan türü var. Zaten zehirli yılanların bir arabanın içerisine girmesi çok nadir görülen durumlardır.

"BÖYLE DURUMLARDA ARAÇ İÇİNE ISLAK BEZ PARÇASI KONULABİLİR"

"Vatandaşlarımız böyle durumlarla karşılaştıklarında telaş yapmasınlar. Bir sopa yardımıyla dikkatli bir şekilde yılanı strese sokmadan çıkarmaya ve uzaklaştırmaya çalışsınlar. Eğer yılanın dışarıya çıkmadığını fark edelerse de yapılacak şey araç içine konulacak olan ıslak bir peçete, bez parçası, gazete kağıdı olmalıdır. Çünkü günün sıcaklığı içerisinde yılanlar zaman zaman kendine nemli bir yer arayabilir. Gün içerisinde aracın içerisine konulan havlu veya bezler kontrol edilerek yılanın araçtan uzaklaşması sağlanabilir” diye konuştu. (İHA)


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