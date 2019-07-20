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Otomobilini arayan sürücü okul bahçesinde mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobilini okulun önüne park eden ve daha sonra park ettiği yerde bulamayan sürücü, otomobilini aramak için girdiği okul bahçesinde mahsur kaldı.Olay, saat 19.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde bulunan Hazım Kulak Lisesinde yaşandı.

Otomobilini arayan sürücü okul bahçesinde mahsur kaldı

Aksaray’da otomobilini okulun önüne park eden ve daha sonra park ettiği yerde bulamayan sürücü, otomobilini aramak için girdiği okul bahçesinde mahsur kaldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde bulunan Hazım Kulak Lisesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (37) 68 HC 350 plakalı otomobilini okulun kapısının önüne park etti. Okulun kapısının önüne park etmesi nedeniyle okul görevlilerince durum polise bildirildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri hatalı park nedeniyle otomobili çekici ile otoparka çektirdi. Bir süre sonra otomobilini park ettiği yere gelen H.Ç. adlı kadın, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca okul bahçesine girerek okulda bulunan görevlilere sormak istedi. Ancak bu sırada H.Ç.’nin okul bahçesine girdiğini görmeyen görevliler, okulun bahçe kapılarını kilitleyerek okuldan ayrıldı. Okulun bahçesinde mahsur kalan H.Ç. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri okulun kapısını büyük demir makasla keserek açtı ve H.Ç.’yi bahçeden çıkarttı.

Otomobilini arayan sürücü okul bahçesinde mahsur kaldı

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