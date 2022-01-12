Otomobilini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı! O anlar kamerada

Yürekleri ağza getiren olay dün Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde meydana geldi. Deliçay Deresi’nden otomobili ile karşıya geçmek isteyen Gökmen Baş, akıntı nedeniyle mahsur kaldı.

Baş, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

DENGESİNİ KAYBEDİP AKINTIYA KAPILDI

Ekiplerin çalışmasına yardımcı olmak isteyen Baş, bu sırada dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre sürüklenen Baş, sığ bölgede ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Otomobil de güvenli bölgeye çekildi. Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada kurtarma anları, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

(DHA-İHA)

