Otomobilini satışa çıkardı, alıcılarla anlaşamayınca aracına haciz konuldu

İcra Dairesi, bu kişilerin beyanıyla Yağız Tuzla adına Adana'da 3 ayrı adrese ilamsız icra takibi tebligatı gönderdi. İki adresteki kişiler, Yağız Tuzla'yı tanımadıklarını ve adreste böyle bir kişi olmadığını söyleyip tebligatı kabul etmedi. Ancak üçüncü adresteki M.O., Yağız Tuzla adına gönderilen tebligatı, akrabası olduğunu ve o an evde olmadığını belirterek kabul etti.

'HİÇ GİTMEDİĞİM ADANA'DA ADIMA 3 AYRI ADRESE TBLİGAT YAPILMIŞ'

Yağız Tuzla, “Arabamı almak için Adana’dan geldiler. Arabanın 6 bin TL trafik cezası borcu vardı, onu ödediler. Sonrasında arabayı senetle almak istediklerini söyleyince anlaşamadık. Biz de 6 bin TL’lerini geri verdik ve Adana'ya döndüler. Bu kişileri tanımıyorum. Hayatımda hiç gitmediğim Adana’da benim adıma 3 ayrı adrese tebligat yapan kişiler tarafından dolandırıldım. Bu işin içinde olan herkesin yakalanarak cezalarını çekmelerini ve başkalarının mağdur olmamasını istiyorum” dedi.

'AMCA OĞLUM, TEYZE OĞLUM' DİYEREK TEBLİGAT KABUL EDİLMİŞ'

Tuzla’nın Avukatı Oğuzhan Tıkız ise yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

“Müvekkilim kendine ait araçla Balıkesir içinde gezerken polis çevirmesine giriyor. Çevirmede aracın üzerinde haciz olduğunu öğreniyor ve araç bağlanıyor. Olaydan habersiz müvekkilim polislere ne olduğunu sorduğunda, kendisine Adana İcra Dairesi’nde aracına mahrumiyet kararı verildiği söyleniyor. Sonrasında UYAP’tan kontrol ettiğimizde Yağız Tuzla ve bir arkadaşı hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendik. Tebligatları incelediğimizde hiç gitmediği Adana’da bilmediği 3 farklı adrese tebligat gönderilmiş. İlk tebligat 3 Kasım tarihinde Seyhan ilçesine yapılıyor. 7 Kasım’da Sarıçam ilçesine tebligat çıkarılıyor. 2 ilçedeki tebligatlar muhatap bulunmadığı için iade ediliyor. Son olarak 19 Kasım tarihinde kötü niyetli olarak tebliğ ediliyor. Son adresteki M.O. art niyetli bir şekilde tebligatları kabul ediyor. Müvekkilimin bir tanesi için ‘Teyze oğlum’ derken, diğer müvekkilim için de ‘Amca oğlum, şu anda çarşıdalar’ diyerek tebligatları kabul ediyor. Müvekkilimin hayatında bir saniye bile bulunmadığı bir adrese tebligat yapılıyor. İki müvekkilim sadece arkadaş olmalarına ve Balıkesir’de farklı ikametlerde kalmalarına rağmen, Adana’da aynı anda, aynı adreslere tebligat çıkarılıyor.