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  4. Otomobilini sıradışı bir yöntemle satışa çıkardı! Alan kişiye 'bir deste para' verecek

Otomobilini sıradışı bir yöntemle satışa çıkardı! Alan kişiye 'bir deste para' verecek

06.09.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da yaşayan Alican Erdem, daha önce yaşadığı İngiltere’ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki klasik otomobilini sıradışı bir yöntemle satışa çıkardı. Erdem, 850 bin TL’ye satışı çıkardığı 1976 model klasik otomobilini alacak müşterisine sadece koleksiyoncularda bulunan aynı seriden 'bir deste eski para' hediye edecek. Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, "Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim” şeklinde konuştu.

Otomobilini sıradışı bir yöntemle satışa çıkardı! Alan kişiye 'bir deste para' verecek

Daha önce yaşadığı İngiltere’ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkaran Alican Erdem, “Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum” dedi.

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"ÜSTÜNE DE PARA VERECEĞİM”

Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, “İyi bir alıcı çıkarsa üstüne 1970’lerden kalma serisi bozulmamış bir deste Merkez Bankası bandrollü eski 5’er liralardan vereceğim. Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim” diye konuştu.

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Kırmızı renkli otomobile hayranlıkla bakan vatandaşlardan oto galeri çalışanı Emre Paşa ise “Ben olsam bu arabayı satmam. Benden 22 yaş büyük. Bu paraları ise ilk defa görüyorum” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Otomobil

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