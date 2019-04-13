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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Metin (50) yönetimindeki motosiklet, Akhisar-Gölmarmara yolu Akselendi Mahallesi kavşağında Yiğit Hakkı H'nin kullandığı 39 ES 668 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Yiğit Hakkı H'yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Metin'in, Gölmarmara'ya balık tutmaya gittiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Motosiklet otomobil trafik kazası

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