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Otonom araç teknolojisi birçok engelle karşı karşıya

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Tesla, Google ve Uber gibi dev şirketler otonom araçlar ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Özellikle de Tesla, tüm beklentilerin yöneldiği firma konumunda. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Otonom araç teknolojisi birçok engelle karşı karşıya

Otonom araçlar, otomobil kullanan herkesin en büyük hayalleri içerisinde yer alıyor. Bazıları bunu büyük bir hayal olarak görürken, kimileri de gerçeğe son derece yakın olduklarını söylüyor. yeni araç teknolojilerine yön veren Tesla, 2020 sonunda beşinci seviye otonom otomobiller üretmeyi planlasa bile yine de bu konuda olumsuz düşünenleri pek ikna edemiyor.
Otonom araçların yaygınlaşmasındaki en büyük 5 engel olduğu ifade ediliyor. Sensörler, bu alandaki ilk problem olarak görülüyor. Otonom araçlar; yayalar, diğer araçlar ve yol işaretleri gibi etkenleri algılayabilmek ve çevresini ‘görebilmek’ için geniş bir sensör  teknolojisine ihtiyaç duyuyor. Bu durum aynı zamanda makine öğrenimi de talep ediyor.

Otonom araçlar, sensörlerden gelen verileri işlemek ve sonraki eylemleri hakkında karar verebilmek için makine öğrenimine ihtiyaç duyuyor. Otonom bir araç, yolda olduğu her vakit öğrenmeye devam edecek ve böylece bu süreç neredeyse hiç bitmeyecek. Test aşamaları bu nedenle diğer bir problemi oluşturuyor.

Yeterli standartlar ve düzenlemeler şu an hiçbir endüstride yok ve bu durum işi daha da zora sokuyor. Otonom araçlarla ilgili yapılması gereken yasal düzenlemeler henüz hazır değil. Sizce otonom araç teknolojisi tüm bu engelleri aşabilecek mi?

Teknoloji girişimleri büyük artış gösterecek

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