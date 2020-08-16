Otonom araç teknolojisi birçok engelle karşı karşıya

Otonom araçlar, otomobil kullanan herkesin en büyük hayalleri içerisinde yer alıyor. Bazıları bunu büyük bir hayal olarak görürken, kimileri de gerçeğe son derece yakın olduklarını söylüyor. yeni araç teknolojilerine yön veren Tesla, 2020 sonunda beşinci seviye otonom otomobiller üretmeyi planlasa bile yine de bu konuda olumsuz düşünenleri pek ikna edemiyor.

Otonom araçların yaygınlaşmasındaki en büyük 5 engel olduğu ifade ediliyor. Sensörler, bu alandaki ilk problem olarak görülüyor. Otonom araçlar; yayalar, diğer araçlar ve yol işaretleri gibi etkenleri algılayabilmek ve çevresini ‘görebilmek’ için geniş bir sensör teknolojisine ihtiyaç duyuyor. Bu durum aynı zamanda makine öğrenimi de talep ediyor.

Otonom araçlar, sensörlerden gelen verileri işlemek ve sonraki eylemleri hakkında karar verebilmek için makine öğrenimine ihtiyaç duyuyor. Otonom bir araç, yolda olduğu her vakit öğrenmeye devam edecek ve böylece bu süreç neredeyse hiç bitmeyecek. Test aşamaları bu nedenle diğer bir problemi oluşturuyor.