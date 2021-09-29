Otopilot modu kazalara davetiye çıkarabiliyor

Her şirketin kendine has öne çıkan özelliği var. Mesela iPhone denilince akıllara genellikle çentik geliyor. Tesla denilince herkes öncelikli olarak otopilot sistemlerini anlıyor. MIT tarafından yayınlanan bir araştırmanın sonucu ise Tesla şirketi başta olmak üzere herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

YOL İLE BAĞLANTILARI KESİLİYOR

Araştırmanın sonucunda otopilot aktifken sürücülerin yola dikkat etmediği ortaya çıktı. Yani otopilot modu aktif haldeyken genellikle sürücüler yol ile bağlantı kurmuyor. Kısacası sürücüler her şeyi bu sisteme göre ayarlamak istiyor. Buna sorumluluğu başkasına devretme çabası diyebiliriz.

Sürücülerin dikkatini bozduğunu iddia edilen otopilot sistemleri önümüzdeki yıllarda çok daha fazla tercih edilecek. Ancak bu sistemin kısa süre içerisinde suistimal edilme ihtimali bulunuyor. Eller serbest şekilde kullanılan araçlar için sürücülerin ellerini ve direksiyon tutuşunu taklit eden cihazlar bile satılıyor. Böylece sürücülerin tamamen direksiyondan kopması sağlanıyor. Otopilot modu kazalara davetiye çıkarıyor.

Her ne kadar otopilot sistemler kullanışlı olsa bile yine de sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Otopilot sizin yerinize geçemez. Bu sistem devredeyken bile dikkatli olmakta fayda var.

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