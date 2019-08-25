Otoyolda aracından indirdiler, dövdüler, bıçakladılar

Sebahattin AYDIN/KOCAELİ, (DHA)- TEM yolu Kocaeli geçişinde, çekici sürücüsünün güvenlik şeridi ile sağ şeridi işgal ederek ilerlediği anların fotoğrafını çekmek isteyen Abdullah Akgün, iki kişi tarafından dövüldü, bacağından bıçaklandı.

TEM'in Kocaeli mevkiinde saat 00.30 sıralarında özel bir firmaya ait çekicinin sağ şeridi ve emniyet şeridini işgal ederek ilerlemesi ve kimseye yol vermemesinden rahatsız olan Abdullah Akgün çekiciyi fotoğraflamak istedi. Abdullah Akgün’ün fotoğraf çektiğini fark eden araçtaki E.K. ve A.K., Akgün'ün önünü keserek araçtan indirdi.

Abdullah Akgün'ü döven iki kişi, bununla da yetinmeyerek onu ayağından bıçakladı. İki saldırgan, müdahale etmek isteyenleri engelledi. Ardından da olay yerinden kaçtılar.

Abdullah Akgün ise Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Akgün tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin takibi sonucu yakalanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Savcının ifadesini aldığı 2 şüpheli, ardından serbest bırakıldı.

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