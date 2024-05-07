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  4. Osman Kavala sorusu Adalet Bakanı Tunç'a da yöneltildi! Yanıtı dikkat çekti

Osman Kavala sorusu Adalet Bakanı Tunç'a da yöneltildi! Yanıtı dikkat çekti

07.05.2024 12:11
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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Osman Kavala hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da soru yöneltildi. Yanıtı dikkat çeken Bakan Tunç ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasına ilişkin de yorum yaptı.

Osman Kavala sorusu Adalet Bakanı Tunç'a da yöneltildi! Yanıtı dikkat çekti

Adalet Bakanı Tunç, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

NETANYAHU'NUN YARGILANMASI: "DAVAYA DÖNÜŞMEDİ"

İsrail’in yargılanma süreci sorusuna davanın epeyce geciktiğine vurgu yapan Bakan Tunç, "1 yıl sonraya gün vermişler İsrail’e savunma için. Aslolan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Adalet Divanı’nda İsrail devleti yargılanıyor. Soykırım sözleşmesini ihlali nedeniyle. Barolar gitti dilekçe verdi. Orada Netanyahu’nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Ama savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi" diye konuştu.

'KAVALA' SORUSUNA YANIT VERDİ

Gazetecilerin Osman Kavala sorusuna ise Tunç, "Pozisyonumuzu koruyoruz" yanıtını verdi. (İHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç osman kavala
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