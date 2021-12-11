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Oturduğunuz yerden sımsıkı bir vücuda sahip olmanızı sağlayacak bu egzersizlere bayılacaksınız!

11.12.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes aktif bir şekilde spor yapabilmek ister fakat ev işleri, çocukların ödevi, bir de iş koşturmacası derken ekstra enerji harcamaya vakit kalmayabiliyor. İşte tam da bu noktada size harika bir haberimiz var. Oturduğunuz yerden, hoplayıp zıplamaya gerek duymayacağınız egzersizler yaparak gayet sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz!

Oturduğunuz yerden sımsıkı bir vücuda sahip olmanızı sağlayacak bu egzersizlere bayılacaksınız!

Elbette sahip olduğunuz vücudunuzla mutlu olmanız her şeyden önemli ancak oturduğunuz yerden daha fit bir görünüme kavuşmak mümkünse neden gerçekleştirmeyesiniz ki? Üstelik, en sevdiğiniz diziyi izlerken bile yapabileceğiniz bu egzersizler sayesinde yüksek kalori harcayarak kısa sürede sıkılaşabilirsiniz. İşte kolayca uygulayabileceğiniz, formunuzu korumanızı sağlayacak ve en önemlisi oturduğunuz yerden yapabileceğiniz o egzersizler!

ALT VÜCUT KIVRIMLARINIZI BELİRGİN HALE GETİRİN

  • Bir koltuğa oturun ve kalkın. Art arda en az 15 defa yapacağınız bu hareket ile hem bacak hem kalça kaslarınızı çalıştırın. Çömelme adı verilen bu egzersiz, sadece kilo vermenize değil selülitlerden kurtulmanıza da yardımcı olur.

  • Yere sırtüstü uzanın. Dizlerinizi büktükten sonra başınızı ve ayaklarınızı yere sabitleyin, ardından ayaklarınızdan kuvvet alarak kalçanızı yukarı doğru kaldırın. "Glute bridge" olarak bilinen bu hareket, çoğunlukla kalça ve arka bacak kaslarını çalıştırarak fazlalıklardan kurtulmanızı yardımcı olur. Ayrıca karın ve sırt bölgenizi de çalıştırarak sıkılaşmanızı sağlar.

  • Bir sandalyeye oturun. Önce sağ ayağınızı, baş parmağınızın ucuna basarak topuğunuz havada kalacak şekilde yukarı kaldırın. Sonra aynı egzersizi sol ayağınız için de uygulayın. Her gün 5 dakika ayırmanızın yeterli olduğu bu egzersiz, baldırlarınızın güçlenmesine yardımcı olur.
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SIRTINIZI VE KARNINIZI GÜÇLENDİRİN

  • Yere sırtüstü uzanın ve önce sağ bacağınızı havaya kaldırın. Sağ bacağınızı yere indirmeye hazırlandığınızda, sol bacağınızı havaya kaldırın. Her gün 5 dakika uygulayacağınız bu egzersizde bacaklarınızı yere değdirmeden hareket ettirmeniz çok önemli. Karın bölgesini tereyağı gibi eriten bu hareketi mutlaka denemelisiniz.

  • Yere sırtüstü uzanın. İki dizinizi bükerek kendinize doğru çekin ve birkaç saniye karnınızı sıkarak bekleyin. Ardından aynı işlemi yapabildiğiniz kadar tekrarlayın. Gün içinde birkaç dakikanızı ayıracağınız bu egzersiz sayesinde üst karın bölgenizdeki yağları eritip kaslarınızın güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

  • Yere yüzüstü uzanın. Kollarınızı ve bacaklarınızı önce gerdirin. Ardından küçük hareketlerle havaya doğru kaldırıp indirin. 5 dakika boyunca uygulayacağınız bu egzersiz sayesinde sırt, bel ve hatta arka bacak kaslarınızı aktif hale getirebilirsiniz.
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