Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Malatya'dan destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemine destek sürüyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan açıklamada, ülkenin ve milletin istikbalini, istikrarını yok etmeye yönelik emperyalizmin vesayet savaşını sürdüren bölücü terör örgütlerine karşı devletin yürüttüğü mücadeleden başarılı sonuçlar alındığı bildirildi.

Devletin terör örgütleriyle mücadelesine, bölge halkının özellikle de bölgedeki annelerin bugün yüksek bir ses ve dik bir duruş ile destek vermesinin çok kıymetli olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölge halkı, devletinin ve milletinin arkasında olduğunu güçlü bir şekilde hissetmiştir. Artık teröre teslim olmuyor, korkmuyor. Diyarbakırlı annelerin evlat nöbeti, Diyarbakırlı Hacire annenin, 'Ya çocuğumu geri getirirsiniz, ya da dünyayı başınıza yıkarım.' demesi, emperyalizme ve onun vesayet savaşını yürüten terör örgütüne verilmiş çok önemli bir cevaptır. Anlayana en iyi mesajdır."