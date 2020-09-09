ÖTV’den sonra Mercedes fiyatları ne oldu, sorusuna yanıt arayanlar buraya!
Güncel Mercedes fiyatları nasıl? Güncel Mercedes fiyat listesine baktık. ÖTV’den sonra Mercedes fiyatları ne oldu? Hem sıfır hem ikinci el Mercedes fiyatlarına dair net bir analiz...
ÖTV'DEN SONRA MERCEDES FİYATLARI NE OLDU?
Güncel Mercedes fiyatları nasıl ya da ÖTV zammından sonra Mercedes fiyatları ne oldu sorusu, bu muhteşem Alman markasına sahip olmak isteyenlerin merak ettiği iki soru. Mercedes almayı düşünenler ya da Mercedes tutkunları için Mercedes’in güncel fiyat listesine bakım ÖTV zamlı Mercedes fiyatları ne oldu diye baktık. Ayrıca 2.el Mercedes fiyatlarını da değerlendirdik.
SIFIR MERCEDES FİYAT LİSTESİ
Mercedes A Serisi fiyatı, E serisi fiyatı, GLA fiyatı, Mercedes A180 fiyatı...Ağustos ayında gelen ÖTV zammından sonra pek çok kişi, Mercedes A 200 fiyatı / Yeni A 180 Sedan fiyatı /Yeni E 200d fiyatı gibi konu başlıklarında arama yapmaya başladı. Mercedes-Benz Türkiye resmi web sitesinden aldığımız verilere göre güncel Mercedes araba fiyat listesi aşağıdaki gibi…
*01.09.2010 tarihinden güncellenen fiyatlardır.
MERCEDES A SERİSİ FİYAT LİSTESİ
Model yılı 2020 üretim yeri Almanya - Macaristan olan Mercedes A Serisinin Türkiye fiyat listesi şöyle:
- A 180 fiyatı 347.400 TL
- A 200 fiyatı 376.200 TL
- A 180 d fiyatı 376.088 TL
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC fiyatı 293.140 TL
- Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ fiyatı 389.387 TL
MERCEDES B SERİSİ FİYAT LİSTESİ
- B 180 fiyatı 367.650 TL
- B 180 fiyatı 179.661 TL
- B 180 d fiyatı 396.338 TL
- B 180 d fiyatı 412.088 TL
MERCEDES A SERİSİ SEDAN FİYAT LİSTESİ
- Yeni A 180 Sedan fiyatı 371.588 TL
- Yeni A 200 Sedan fiyatı 436.275 TL
- Yeni A 180 d Sedan 452.025 TL
MERCEDES C SERİSİ FİYAT LİSTESİ
- C 200 4MATIC fiyatı 612.900TL
- C 200 4MATIC fiyatı 627.525 TL
- C 200 d fiyatı (confort) 525.713 TL
- C 200 d fiyatı (Exclusive) 612.900 TL
- C 200 d fiyatı ( AMG) 627.525 TL
MERCEDES YENİ E SERİSİ FİYAT LİSTESİ
- Yeni E 200d fiyatı (Edition1 Exclusive) 848.588 TL
- Yeni E 200d fiyatı (1 AMG) 859.838 TL
- E 220d 4 Matic fiyatı (Edition1 Exclusive) 1.236.814 TL
- E 220d 4 Matic fiyatı (1 AMG) 1.252.886 TL
MERCEDES E SERİSİ FİYAT LİSTESİ
- E 200d fiyatı (Exclusive) 760.838 TL
- E 200d fiyatı (AMG) 770.963 TL
MERCEDES S SERİSİ FİYAT LİSTESİ
- S 400 d 4MATIC L fiyatı 3.023.685 TL
MERCEDES MAYBACH SERİSİ FİYAT LİSTESİ
- Mercedes-Maybach S 560 4MATIC 4.348.585 TL
MERCEDES CLA FİYAT LİSTESİ
- CLA 200 477.900TL
- CLA 180d 493.650 TL
- Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ fiyatı 1.191.576 TL
MERCEDES C-SERİSİ COUPé FİYAT LİSTESİ
- C 200 4MATIC Coupé fiyatı 671.963 TL
MERCEDES E SERİSİ COUPE FİYAT LİSTESİ
- E 350 Coupé fiyatı 1.146.338 TL
MERCEDES YENİ GLA FİYAT LİSTESİ
- Yeni GLA 200 fiyatı (Progressive ) 519.525 TL
- Yeni GLA 200 fiyatı (AMG ) 571.838 TL
MERCEDES YENİ GLB FİYAT LİSTESİ
- Yeni GLB 200 fiyatı (Progressive ) 545.963 TL
- Yeni GLB 200 fiyatı (AMG ) 598.275 TL
MERCEDES GLC FİYAT LİSTESİ
- GLC 200 fiyatı (Exclusive) 829.671 TL
- GLC 200 4MATIC fiyatı (Exclusive) 907.648 TL
- GLC 220 d 4MATIC fiyatı (offroad) 983.838 TL
- GLC 300 d 4MATIC fiyatı (AMG) 1.066.576 TL
MERCEDES G SERİSİ FİYAT LİSTESİ
- G 400 d fiyatı (Magnetic) 2.679.069 TL
- G 400 d fiyatı (STRONGER THAN TIME Edition) 3.312.915 TL
- Mercedes-AMG G 63 fiyatı (performance) 3.886.431 TL
MERCEDES AMG GT 4-KAPI COUPE FİYAT LİSTESİ
- Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ fiyatı (performance) 2.399.685 TL
- Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ fiyatı (performance) 2.808.300 TL
- Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ fiyatı (performance) 4.346.123 TL
MERCEDES AMG GT Coupe FİYAT LİSTESİ
- Mercedes-AMG GT R Coupé fiyatı (performance) 4.845.200 TL
MERCEDES AMG GT ROADSTER FİYAT LİSTESİ
- Mercedes-AMG GT C Roadster fiyatı (performance) 4.622.431 TL
İKİNCİ EL MERCEDES FİYATLARI NASIL?
İkinci el Mercedes fiyatları için araştırma yapıyorsanız hemen söyleyelim ki bu markanın onlarca farklı seçeneği var. Eski kasa ve yeni kasa fiyat farkları oldukça fazla. Diğer yandan bir Mercedes sahibi olmak, çok büyük prestij meselesi ve en eski hatta hurda Mercedes modelleri bile aynı seviyedeki diğer modellere göre yüksek fiyatlı olabiliyor. Aklınızda bir Mercedes sahibi olmak varsa modelleri tek tek inceleyerek ne alacağınıza karar verin ve ardından en iyi fiyatı bulmak için online ikinci el araç alım satım platformlarının işleri kolaylaştıran filtreleme araçlarından faydalanın.
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