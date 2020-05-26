Oxford Üniversitesi’nden koronavirüs aşısı eleştirilerine yanıt

İngiltere’deki Today isimli programa açıklama yapan Profesör Pollard, “Bu deneme aslında az sayıda maymun üzerinde yapıldı, ancak bu hayvanlarda aşının zatürreyi engellediğini gösterdi. Bulgular, aşının insanlarda işe yarayabileceğini gerçekten destekliyor. Çünkü aslında bilmek istediğimiz şey bu, zatürreyi ve insanlarda ciddi enfeksiyonu önleyip önleyemeyeceği...” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Oxford Üniversitesi Pediatrik Enfeksiyon ve Bağışıklık Profesörü Andrew Pollard, aşı çalışmasının birincil amacına ulaştığını iddia ederek tedaviyi savundu. Polland, aşılananları virüsün en şiddetli etkilerine karşı koruduklarını, yani maymunlarda zatürreyi önlediklerini belirtti.

Bu da aşılananların hala enfekte olabileceğini ve virüsü başkalarına geçirebileceğini düşündürdü. Ardından Oxford Üniversitesi’nin şu an insan deneylerinin ikinci aşamasında bulunan aşı çalışması eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Bu haftanın başlarında, aşı denemesinde kullanılan 6 rhesus makak maymunun tamamının corona virüse tekrar yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca, denek maymunlarının burun bezlerinden alınan örnekte aşılanmamış üç maymunla aynı miktarda Covid-19 bulundu.

"AŞI ALAN MAYMUNLARIN AKCİĞERLERİNE COVİD-19 ZARAR VEREMEDİ"

Maymunlar üzerinde yapılan çalışmada, aşılanmamış diğerlerinin aksine, aşılanmış olanların herhangi bir akciğer hasarına sahip olmadığı bulundu. Pollard, sonuçların insan testlerinde kullanılmak için yeterli bir temel sağladığını söyledi.

Geçen hafta, Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Alok Sharma, Oxford Üniversitesi ve Imperial College London tarafından geliştirilen iki corona virüs aşısı için 130 milyon sterlinlik bir destek paketi açıklamıştı. Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ile ortaklığı kapsamında 100 milyon doz aşı üreteceği ve Eylül ayında 30 milyon doz aşının ilk kez İngiltere’de dağıtılabileceği açıklanmıştı.

ABD'DEN 300 MİLYON DOZ SİPARİŞ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ABD Sağlık Bakanı Alex Azar hükümet tarafından Oxford Üniversitesi’nin ortağı AstraZeneca’ya 1,2 milyar dolarlık destek verileceğini ve 300 milyon doz aşı sipariş verildiğini bildirmişti.

