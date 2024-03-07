Oy kullanacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna sakın düşmeyin: Dolandırıcıların 'seçmen' taktiği

Gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık oyunu çıkmasın. Vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, attıkları dikkat çeken SMS ve e-postalarla kendilerine yeni kurban arayışına başladı. Sürekli gündemdeki konularla yeni yöntem geliştiren dolandırıcılar seçmenleri hedef aldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden oy kullanacak vatandaşlar için uyarı yayınlandı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan DMM'den, "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" mesajlarının dikkate alınmaması çağrısı yapıldı.

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi;

Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve e-postalar dolandırıcılık amaçlıdır.

Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır.

Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz.

Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve e-postalar dolandırıcılık amaçlıdır.



Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın… pic.twitter.com/lzVRrnPwAx — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 7, 2024







