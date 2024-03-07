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  4. Oy kullanacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna sakın düşmeyin: Dolandırıcıların 'seçmen' taktiği

Oy kullanacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna sakın düşmeyin: Dolandırıcıların 'seçmen' taktiği

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2024 12:54
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Gündemdeki olayları kullanarak vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar bu kez de 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenleri gözüne kestirdi. Bazı cep telefonlarına "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" tarzı mesajlar gönderildi. Bu mesajların dolandırıcıların son oyunu olduğu ortaya çıkarken vatandaşlara da 'sakın açmayın' uyarısı yapıldı.

Oy kullanacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna sakın düşmeyin: Dolandırıcıların 'seçmen' taktiği

Gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık oyunu çıkmasın. Vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, attıkları dikkat çeken SMS ve e-postalarla kendilerine yeni kurban arayışına başladı. Sürekli gündemdeki konularla yeni yöntem geliştiren dolandırıcılar seçmenleri hedef aldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden oy kullanacak vatandaşlar için uyarı yayınlandı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan DMM'den, "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" mesajlarının dikkate alınmaması çağrısı yapıldı.

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Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi;

Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve e-postalar dolandırıcılık amaçlıdır.

Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır.

Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim dolandırıcı mesaj
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