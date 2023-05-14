OY KULLANMA SAATLERİ kaçla kaç arasında? 14 Mayıs 2023 oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? YSK açıkladı!

Oy kullanma işlemlerinin saat kaçta başlayıp kaçta biteceği sorgulamaları hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü tum yurtta seçmenler oy kullanacak. Seçim işlemlerinin ardından, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları yayımlanacak. 2023 seçimlerinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Oy verme işlemleri bugün saat 08:00'de başladı. İşte YSK'nın açıkladığı oy verme saat aralığı...

OY VERME SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak açıklandı. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.



